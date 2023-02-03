Эксклюзив 03 февраля 2023, 13:47 «Прогноз позитивный». Дроздова решили выписать из больницы на следующей неделе Дочь Николая Дроздова допустила, что ведущего выпишут из больницы на следующей неделе РИА «Новости»

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Известного телеведущего Николая Дроздова, получившего перелом ребер после неудачного падения на землю, могут выписать из больницы уже на следующей неделе. Об этом «360» сообщила его дочь Елена.

«Сейчас мы поднимем ему натрий в крови, и во вторник или среду можно выписываться. Прогноз в целом уже позитивный», — рассказала она.

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По словам Елены, отец чувствует себя гораздо лучше, чем раньше.

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«Жидкость в плевральной полости пока остается, ее больше пока не будут откачивать. Врачи мониторят его состояние, проверяют показатели крови, папе получше», — добавила она.

Также женщина отметила, что Дроздов начал понемногу передвигаться самостоятельно.

«Уже начинает ходить, настроение пободрее стало, но ребра болят, больно дышать. Нельзя же в гипс это все запаковать. Настроение становится лучше, и состояние тоже», — заключила Елена.

Известный путешественник и телеведущий Николай Дроздов попал в больницу в конце января после неудачного падения около своего подъезда. Восстановление 85-летнего Дроздова может занять до двух месяцев.