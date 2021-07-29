Проглядывает позитив. Представитель рассказал о состоянии МакSим

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но проглядывается положительная динамика. Певица с 19 июня находится в медикаментозном сне на ИВЛ.

«Марина так же — состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика», — сообщил РИА «Новости» представитель артистки.

Ранее директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что состояние МакSим постепенно улучшается, но остается тяжелым. Ее периодически выводят из искусственной комы, когда певице становится лучше и она бодрствует. Если врачи считают, что ей нужно отдохнуть, ее погружают в сон.

МакSим госпитализировали в середине июня во время концерта в Казани. Певица попала в больницу с поражением 40% легких, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Врачи диагностировали у певицы пневмонию, из-за ухудшения состояния ее ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ, чтобы снизить нагрузку на организм. В СМИ затем появилась информация, что поражение легких у певицы достигло 75%.

Болельщики «Спартака» на матче в Казани, в родном городе певицы, поддержали МакSим. Они растянули плакат с надписью «Мы так привыкли жить одним тобой». Песня «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном клуба.