13 апреля 2020, 12:52
Профессор Принстонского университета скончался после заражения коронавирусом
Американский математик и профессор Принстонского университета Джон Конвей ушел из жизни в 82 года. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
О смерти профессора рассказал его коллега Сэм Вон на личной странице в Twitter.
«С сожалением подтверждаю смерть моего коллеги Джона Конвея. Несравненный математик, приятный человек и отличный собеседник за чашкой кофе», — отметил Вон.
По его словам, Конвей скончался внезапно.