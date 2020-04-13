Профессор Принстонского университета скончался после заражения коронавирусом

О смерти профессора рассказал его коллега Сэм Вон на личной странице в Twitter.

«С сожалением подтверждаю смерть моего коллеги Джона Конвея. Несравненный математик, приятный человек и отличный собеседник за чашкой кофе», — отметил Вон.

По его словам, Конвей скончался внезапно.