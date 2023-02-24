Знаменитости 24 февраля 2023, 07:43 Профессор объяснил, почему фигуриста Костомарова не отправили в Германию на лечение Профессор Воробьев заявил, что Костомарова не довезли бы в Германию живым РИА «Новости»

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На фоне новостей об ухудшающемся состоянии фигуриста Романа Костомарова многие задаются вопросом, почему спортсмена не отправили на лечение за границу. Доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев в беседе с журналом Woman.ru ответил, что в таком состоянии пациента бы не довезли живым.

Врач напомнил россиянам очевидный факт, что в самолете резко падает кислородное давление из-за чего пассажиры чувствуют дискомфорт, а некоторые и вовсе впадают в психозы. Воробьев при этом попросил представить, как в таких условиях может отреагировать человек, который даже не может дышать самостоятельно.

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«В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли бы. Его сразу подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают», — подчеркнул профессор.

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Кроме этого Воробьев назвал стереотипом мнения, что германские врачи лучше российских. Он призвал не надеяться на немецкую медицину.

По последним данным, Костомарову удалили хрусталик из правого глаза из-за отека мозга. До этого у него случился инсульт и вторичный менингит. Ранее спортсмену ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках на фоне гангрены. Он лежит в Коммунарке и до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.