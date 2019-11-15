Профессор Лебединский пожаловался на американскую медицину

Певец Лебединский на личной странице в Facebook рассказал, что 19 октября утром он почувствовал себя плохо. Однако ему и трем его друзьям нужно было переехать на машине из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. В поездке состояние артиста постепенно становилось хуже.

«Я прекрасно знаю эти симптомы, уже 23 года принимаю их, как родных. Но тут было похуже. Я понимал, что это гипертонический криз…» — отметил он.

Однако, по словам Лебединского, тогда симптомы были «хуже, чем обычно».

Принятая таблетка подействовала через полчаса, и состояние певца улучшилось на некоторое время, а «через часа полтора опять стало хуже». Алексей Лебединский принял вторую таблетку, но так как ничего не изменилось, решил обратиться в скорую. В клинике ему пришлось заполнять бумаги и долго ждать, пока пришел врач.

«…все равно в таком состоянии я был вынужден терпеливо заполнять на планшете кучу данных, прежде чем меня допустили к медсестре, хотя колотило меня прилично. Прошло минут 25, зашел в кабинет, померили давление», — добавил Лебединский.

Певец попросил «сделать кардиограмму», «взять кровь на сахар и амелазу», сбить давление и пояснил, что через час он должен выйти на сцену. Однако «получил ответ „ой, на амелазу у нас аппаратуры нет…“».

«Но дальше, когда минут через 40 с результатами кардиограммы и анализа крови к нам вошла, наконец, врач, то она сказала, мило улыбаясь «Ну, как вы?». «Плоховато. Пожалуйста, сделайте мне срочно что-то от давления, у меня через час выход на сцену» — отвечаю. И тут случился апофеоз. Врач говорит «Извините. У нас ничего от давления нет. А у вас есть что-нибудь? Тогда примите! А если нету, то поезжайте в какой-нибудь другой emergency», — пожаловался Лебединский.

Артист обратил внимание, что счет на услуги клиники ему придет немаленький: «штуки на полторы баксов. А может, и на три».

«Это Америка, детка, самая толстая страна в мире. И это центр Сан Франциско, такого красивого и современного города — просто сказка, а не город, я серьезно», — подчеркнул Лебединский.