«Продукты без касаний». Малкин клюшкой забросил продукты в супермаркете и зачитал рэп

Хоккеист Евгений Малкин побросал клюшкой продукты в корзину в магазине, чем удивил пользователей Instagram. Видео его необычной тренировки появилось на странице спортсмена.

Хоккеист с легкостью «подобрал» клюшкой упавший на пол лимон, а после «помог» покупателям положить пачку макарон в тележку. Все это происходило под речитатив от автора видео.

«Продукты без касаний, хоккей без арены», — объяснил видео подписью под роликом Евгений Малкин. Он снабдил пост хештегом «Скучаю по хоккею».

НХЛ пока не проводит игры из-за коронавирусных ограничений. Дату возобновления турнира пока не называют.

Российские пользователи удивились таким кадрам, а зарубежные фанаты не поняли, в чем суть, и попросили перевести закадровый рэп. Некоторые спросили, почему спортсмен находится в магазине без маски. Другие увидели в ролике скрытую рекламу магазина и крема для бритья.

Ранее жена Малкина рассказала о его патриотизме России и своего родного города Магнитогорска.