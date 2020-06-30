«Продукты без касаний». Малкин клюшкой забросил продукты в супермаркете и зачитал рэп
Хоккеист с легкостью «подобрал» клюшкой упавший на пол лимон, а после «помог» покупателям положить пачку макарон в тележку. Все это происходило под речитатив от автора видео.
«Продукты без касаний, хоккей без арены», — объяснил видео подписью под роликом Евгений Малкин. Он снабдил пост хештегом «Скучаю по хоккею».
НХЛ пока не проводит игры из-за коронавирусных ограничений. Дату возобновления турнира пока не называют.
Российские пользователи удивились таким кадрам, а зарубежные фанаты не поняли, в чем суть, и попросили перевести закадровый рэп. Некоторые спросили, почему спортсмен находится в магазине без маски. Другие увидели в ролике скрытую рекламу магазина и крема для бритья.
Ранее жена Малкина рассказала о его патриотизме России и своего родного города Магнитогорска.