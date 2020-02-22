«Продукт, несовместимый с жизнью»: Екатерина Андреева рассказала о своем рационе и тренировках

Андреева поделилась, что не ест очень многие продукты, например, сахар, колбасные изделия, полуфабрикаты, магазинные соусы. Майонез она вообще назвала «продуктом, несовместимым с жизнью».

Также знаменитость не пьет. Причем речь не только об алкоголе, но и свежевыжатых фруктовых соках и любых других калорийных напитках. При этом свое меню Андреева считает разнообразным и из-за ограничений вовсе не страдает.

Иногда женщина устраивает себе разгрузочные дни. В такие периоды ее рацион ограничивается разбавленными овощными соками. «Такой способ помогает избавиться от лишних килограммов и вывести лишнюю воду из организма», — поделилась она.

Также Андреева рассказала, что тренируется девять раз в неделю. Среди них функциональный тренинг, пилатес, бокс, гимнастика, йога, силовые и кардиотренировки. По ее словам, такой набор помогает прокачивать все группы мышц и при этом сохранять гибкость.

Ранее ученые из разных стран доказали, что вкусная пища, в которой содержится большое количество жиров и углеводов отрицательно влияет на мозг на мозг и память.