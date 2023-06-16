Знаменитости 16 июня 2023, 15:28 Продолжение сериала «Кумир» оказалось под угрозой из-за поведения The Weeknd Съемки второго сезона сериала «Кумир» могут отменить из-за поведения певца The Weeknd Кинопоиск

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Второй сезон скандального сериала от компании HBO «Кумир» могут не выпустить. Причиной возможного срыва съемок портал Page Six назвал поведение канадского поп-певца Эйбела Тесфайе (The Weeknd), который сыграл одну из главных ролей в киноленте.

Согласно данным издания, артист на площадке вел себя эгоистично, тем самым мешая съемочному процессу. Также на работу над вторым сезоном может повлиять негативная реакция зрителей и критиков сериала из-за откровенных сцен. Сами представители платформы HBO заявили, что их не шокировали эротические сцены в сериях.

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«Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете вместе с шоу Сэма Левинсона», — высказался один из источников портала.

Он напомнил, что режиссер также работал над сериалом «Эйфория», который также получился провокационным. В публикации уточнили, что окончательное решение о заморозке работы над вторым сезоном пока еще не приняли.

На минувший неделе в Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак», где сыграет голливудский актер Генри Кавилл.