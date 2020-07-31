Продюсеры услышали фанатов: Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница!» и команда «Орла и решки» откликнулись на множественные просьбы фанатов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве телеведущей в программу. В новом сезоне блогер снова будет путешествовать по миру, осталось выбрать ей соведущего.

«Ну что, друзья. Вы допросились. Настя Ивлеева, она же Настюшка Опасность, она же @_agentgirl_… возвращается в „Решку“», — говорится в Instagram-аккаунте программы.

Руководство не смогло проигнорировать активность зрителей и фанатов Ивлеевой. А также отметило, что судьбу нового сезона решили именно зрители. Теперь продюсерам предстоит найти того, кто будет вторым ведущим тревел-шоу.

Также в Instagram телеканал пожелал скорейшего выздоровления Ивлеевой и ее семье. Ведь не так давно девушка сообщила, что она и ее муж заразились коронавирусом. И теперь им предстоит просидеть на карантине две недели.

Ранее фанаты Ивлеевой оставили полмиллиона комментариев, в которых попросили девушку вернуться в шоу «Орел и решка».