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    03 сентября 2020, 11:21

    Продюсеры объяснили феномен песни Шуфутинского «3 сентября»

    Полина Петрова

    Продюсеры объяснили феномен песни «3 сентября», которую уже 26 лет исполняет Михаил Шуфутинский. Хит стал поводом для создания большого числа шуток и мемов в интернете.
    Продюсеры объяснили феномен песни Шуфутинского «3 сентября»

    Каждый год 3 сентября пользователи Сети публикуют посты, посвященные этой песне и присылают друг другу этот трек. По мнению продюсера Павла Рудченко, секрет популярности песни заключается в том, как певец ее исполняет, сообщил сайт NEWS.ru.

    «Песня остается на слуху и расходится на цитаты именно благодаря душевному исполнению Михаила Захаровича», — считает он.

    Эксперт заметил, что нередко композиции с хорошим текстом не замечают, потому что их неправильно поют. Музыкальный продюсер Олег Грабко отметил, что композиции, в которых обозначается конкретная дата, чаще других становятся шлягерами «на все времена».

    Так, любимыми песнями народа являются те, которые посвящены конкретным праздникам. Например, Новый год, День Победы и День знаний. Специалист заключил, что упоминание определенной даты в песне нередко является залогом ее успеха.

    Новости SMI.FM