Продюсеры объяснили феномен песни Шуфутинского «3 сентября»

Продюсеры объяснили феномен песни «3 сентября», которую уже 26 лет исполняет Михаил Шуфутинский. Хит стал поводом для создания большого числа шуток и мемов в интернете.

Каждый год 3 сентября пользователи Сети публикуют посты, посвященные этой песне и присылают друг другу этот трек. По мнению продюсера Павла Рудченко, секрет популярности песни заключается в том, как певец ее исполняет, сообщил сайт NEWS.ru.

«Песня остается на слуху и расходится на цитаты именно благодаря душевному исполнению Михаила Захаровича», — считает он.

Эксперт заметил, что нередко композиции с хорошим текстом не замечают, потому что их неправильно поют. Музыкальный продюсер Олег Грабко отметил, что композиции, в которых обозначается конкретная дата, чаще других становятся шлягерами «на все времена».

Так, любимыми песнями народа являются те, которые посвящены конкретным праздникам. Например, Новый год, День Победы и День знаний. Специалист заключил, что упоминание определенной даты в песне нередко является залогом ее успеха.