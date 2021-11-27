Врачи сделали кинопродюсеру и основателя фестиваля «Кинотавр» Марку Рудинштейну срочную операцию после инсульта. Ему повели трахеостомию — пробили шею для подачи воздуха. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 76-летний Рудинштейн пережил обширный ишемический инсульт. Кровоизлияние серьезно повредило мозг. Сейчас продюсер находится в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее он перенес операцию по стентированию коронарных артерий.

Фестиваль «Кинотавр», который придумали и основали Рудинштейн и актер Олег Янковский, проходит в Сочи с 1990 года. В 2005 году продюсер перестал заниматься организацией ежегодного киносмотра и отошел от дел. Пост президента фестиваля занял продюсер Александр Роднянский.