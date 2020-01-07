    07 января 2020, 03:55

    Продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

    Светлана Степанова

    Харви Вайнштейну, продюсеру Голливуда, предъявили новые обвинения, касающиеся сексуальных преступлений. Об этом, сославшись на собственные источники, сообщило издание The New York Times.
    Продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

    Ранее Вайнштейн являлся обвиняемым по восьми делам. 6 января появилась информация, что против него выдвинуто новое обвинение. Обнародование произошло через считанные часы после начала заседания по одному из дел продюсера в нью-йоркском суде.

    Издание сообщило, что новые обвинения касаются трех преступлений насильственного характера, которые были совершены против двух женщин. Все эпизоды произошли в 2013 году.

    Харви Вайнштейн является одним из основателей и председателей кинокомпаний Weinstein Co и Miramax. Весной 2019 года он сдался полиции, но вскоре вновь оказался на свободе. Выход под залог обошелся ему в миллион долларов. Как минимум восемь женщин рассказывали о том, что у продюсера была с ними сексуальная связь против их воли. О сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили более 80 женщин.

    Более чем с 30 предполагаемыми жертвами конфликты удалось урегулировать вне судебных заседаний. Этим Вайнштейн занимался вместе с членами правления его киностудии, ныне являющейся банкротом. Обвинители в сумме получат 25 миллионов долларов. Причем 6,2 миллиона разделят между 18 женщинами, а 18,5 миллиона уйдет тем, кто подавал групповой иск.