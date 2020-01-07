Продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Ранее Вайнштейн являлся обвиняемым по восьми делам. 6 января появилась информация, что против него выдвинуто новое обвинение. Обнародование произошло через считанные часы после начала заседания по одному из дел продюсера в нью-йоркском суде.

Издание сообщило, что новые обвинения касаются трех преступлений насильственного характера, которые были совершены против двух женщин. Все эпизоды произошли в 2013 году.

Харви Вайнштейн является одним из основателей и председателей кинокомпаний Weinstein Co и Miramax. Весной 2019 года он сдался полиции, но вскоре вновь оказался на свободе. Выход под залог обошелся ему в миллион долларов. Как минимум восемь женщин рассказывали о том, что у продюсера была с ними сексуальная связь против их воли. О сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили более 80 женщин.

Более чем с 30 предполагаемыми жертвами конфликты удалось урегулировать вне судебных заседаний. Этим Вайнштейн занимался вместе с членами правления его киностудии, ныне являющейся банкротом. Обвинители в сумме получат 25 миллионов долларов. Причем 6,2 миллиона разделят между 18 женщинами, а 18,5 миллиона уйдет тем, кто подавал групповой иск.