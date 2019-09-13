Продюсерам «Обители зла» предстоит суд с дублершей Милы Йовович

Съемки фильма «Обитель зла. Финальная глава» закончились серьезными травмами для дублерши Милы Йовович. Оливия Джексон сломала предплечье, потеряла пальцы на левой руке и сильно повредила щеку.

Полученные повреждения заставили американку обратиться в суд, сообщило издание The Hollywood Reporter. Она пожаловалась, что пострадала из-за участия в опасной и технической сложной сцене.

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В одной из боевых сцен Джексон попросили исполнить трюк на мотоцикле при плохих погодных условиях. Он предполагал ускоренное движение к камере. Крановщик не успел поднять дублершу вовремя, и девушка врезалась в съемочную технику.

Продюсеры «Обители зла», как указала в своем заявлении Оливия, уверяли, что страховка должна покрыть любые полученные в ходе съемок травмы и расходы по лечению, однако фактически никаких дополнительных выплат заменявшая Милу Йовович специалист так и не получила.

Джексон подчеркнула, что никогда бы согласилась на выполнение трюка, если бы знала, что продюсеры не намерены выполнять обещания. Теперь дублер, указано в исковом заявлении, никогда больше не сможет работать по профессии.

Ответчики Оливии Джексон пока никак не отреагировали на вероятную встречу с американкой в суде.