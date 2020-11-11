Продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с COVID-19. Он уже пошел на поправку

СМИ сообщили о том, что Виктор Дробыш попал в больницу с COVID-19 и пневмонией. В разговоре с «360» он подтвердил эту информацию и рассказал, что ему уже лучше.

«Лежу, да. Нормально [себя чувствую]. Я уже вторую неделю болею», — прояснил ситуацию Дробыш.

Собеседник предположил, что новость о его болезни просочилась в СМИ от коллег, хотя он их просил никому ничего не говорить. Заслуженному артисту России Виктору Дробышу 54 года. За свою карьеру он сотрудничал со многими известными артистами, среди которых Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Николай Носков и другие.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в России в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 резко начало расти. За все время пандемии медики выявили 1 817 109 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни умер 31 161 человек.