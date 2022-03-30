Продюсер Токарев назвал ошибкой бойкот, объявленный западными странами Анне Нетребко

Многие западные страны отказались от сотрудничества с российской оперной дивой Анной Нетребко. Продюсер Павел Токарев в разговоре с kp.ru назвал произошедшее несправедливостью и ошибкой.

«Случай с Нетребко — просто чудовищен. Это недопустимо, когда артистке, встретиться с голосом которой мечтают тысячи поклонников по всему миру, не дают это сделать, лишая публику возможности прикоснуться к уникальному таланту», — заявил продюсер.

Он также осудил некоторых бывших поклонников певицы, которые начали нелицеприятно высказываться о ней. Эти люди «сами лишают себя лучших представителей мировой культуры», считает Токарев.

Нетребко должна была выступать на сценах Баварской оперы, «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке, а также в знаменитом оперном театре La Scala в Милане, однако все эти выступления отменились, написало ИА Nation News.