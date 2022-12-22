Знаменитости 22 декабря 2022, 09:29 Продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs за годовую выручку РБК: Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, которая сняла «Ночной дозор» и «Елки»

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Российская киностудия Bazelevs сменила владельца и проведет ребрендинг. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову за сумму, равную выручке за 2022 год, рассказал РБК.

Подготовка к сделке началась несколько лет назад, а с 2021 года Тимур Бекмамбетов отошел от административных дел и сконцентрировался на творческой работе. Лала Рустамова сказала, что выкупить ООО «Базелевс» — российскую студию Bazelevs, на счету которой фильмы «Ночной дозор» и «Елки» — предлагали разные игроки рынка, но основатель решил передать ее сослуживцам. Она не назвала точную сумму, но сказала, что новые владельцы заплатили всю выручку за 2022 год — сборы от проката фильмов, в том числе новых «Елок-9», продажа телевизионных прав и прав на контент на стриминговых сервисах, онлайн-кинотеатрах и других VOD-платформах.

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Лала Рустамова продолжит отвечать за девелопмент и производство контента. Тимур Асадов займет пост гендиректора и займется операционным управлением киностудии. В начале 2023 года они проведут ребрендинг.

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Премьера фильма «Елки-9» прошла 1 декабря. «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал, что кассовые сборы фильма в России к 18 декабря превысили 356,6 миллиона рублей.