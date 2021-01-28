Продюсер шоу «Маски» рассказала, какие костюмы готовят для второго сезона

Так, одним из героев нового сезона станет Банан. Сумачева пояснила, что это маска из американской версии проекта.

«Мне очень понравился этот образ: озорной и смешной. Когда его видишь, то сразу улыбаешься. Придумывается сразу много идей номеров, которые будут в шоу. Может быть абсолютной неожиданностью тот человек, который выбрал эту маску», — поделилась мнением продюсер.

По ее словам это самая легкая «экипировка» среди 14-и других костюмов. Он весит примерно 13 килограммов. Также на сцене программы появится Белый Орел. Сумачева уточнила, что одна из деталей костюма сделана из овода колеса, на котором держатся перья.

Отмечается, что звездам, которые стали участниками проекта, предлагают самим выбрать маски. Во втором сезоне было 30 вариантов. Из них осталось только 14. Один костюм не подошел никому ни в первом, ни в следующем сезоне. Это образ Павлина. Также в итоговый список не вошел Джокер. Задумкой костюма была двуликость персонажа.