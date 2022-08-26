Продюсер Рудченко заявил, что последний альбом Земфиры отпугнет часть ее поклонников

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал последний альбом Земфиры. Эксперт считает, что его идеология идет вразрез с ценностями основной аудитории певицы, сообщил NEWS.ru.

Рудченко отметил талант артистки и добавил, что часть поклонников перестанет слушать ее песни. По его словам, некоторым может не понравиться риторика нового альбома Земфиры.

«Ее повернуло немного в другую идеологическую сторону и отвернуло от большого количества слушателей, почитателей ее творчества», — заключил продюсер.