Знаменитости 11 ноября 2022, 02:43 Продюсер Рудченко рассказал, как певице МакSим вновь вернуться в шоу-бизнес Продюсер Рудченко посоветовал певице МакSим записывать коллаборации с молодыми артистами РИА «Новости»

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Певица МакSим перенесла тяжелую форму ковида, после чего постепенно начала возвращаться к творческой деятельности. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что данный этап является самым подходящим временем для того, чтобы обновить формат и попытаться влиться в шоу-бизнес. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что публика с большим энтузиазмом воспримет новое творчество певицы. Он заявил, что песни МакSим до сих пор остаются на слуху. Рудченко пояснил, что девушке надо слегка усовершенствовать формат, чтобы привлечь молодую аудиторию.

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«Если будет делать подобный материал, но уже в более современном саунде, с определенными фишками и тенденциями сегодняшнего дня, не тот формат отрабатывать, который у нее был, а взять его за основу и приложить новые актуальные моменты, то она успешно может зайти», — пояснил эксперт.

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По его словам, певице стоит сделать коллаборацию с кем-нибудь из современных артистов, например, с Хабибом и Gayazovs Brothers. Он заявил, что такой подход поможет исполнительнице оставаться в топах.