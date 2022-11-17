Знаменитости 17 ноября 2022, 16:50 Продюсер Рудченко оценил дальнейшую карьеру Гарика Харламова Продюсер Рудченко: Гарик Харламов, скорее всего, вернется к привычной роли в Comedy Club

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Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru оценил дальнейщую карьеру юмориста Гарика Харламова. По его словам, он, скорее всего, вернется к прежней работе в Comedy Club.

«Не думаю, что ему нужна сольная карьера. Без федерального ТВ его рейтинги сразу упадут, ему в любом случае на каких-то каналах быть», — отметил продюсер.

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Рудченко добавил, что вряд ли артист уйдет работать в ивент-индустрию.

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Ранее СМИ писали, что Гарик Харламов вернулся в проект Comedy Club спустя 12 дней после ухода.