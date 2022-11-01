Продюсер Рудченко объяснил нежелание SHAMANa посещать горячие точки | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 19:22 Продюсер Рудченко объяснил нежелание SHAMANa посещать горячие точки Продюсер Павел Рудченко: SHAMAN сделал четкий акцент на построение карьеры

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Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил нежелание певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, выступать в горячих точках. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам продюсера, артист сконцентрировался на своей карьере и не желает смешивать свое творчество с патриотическим направлением.

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«Скорее всего, он сделал четкий акцент на построение карьеры и не хочет смешивать себя с патриотическим направлением именно в своем поведении, а не в песнях. Ему хватает своего творчества, чтобы называть себя патриотом», — добавил Рудченко.

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Ранее художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев обвинил певца в напускном патриотизме.