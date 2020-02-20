Продюсер раскрыл планы Витаса на празднование дня рождения

Пудовкин пояснил, что Витас не планирует устраивать празднование именно в саму дату. По его словам, он сейчас находится в семьей в горном районе Италии.

«Он в тишине, покое, без звонков, без телефонов и без концертов», — заметил продюсер.

Он не уточнил, когда певец вернется домой.

Ранее Сергей Пудовкин отреагировал на скандал с телеведущим Гариком Харламовым. Шоумен опубликовал в Instagram пошлый ролик с участием Витаса.