20 февраля 2020, 10:49
Продюсер раскрыл планы Витаса на празднование дня рождения
Продюсер Сергей Пудовкин поделился планами украинского и российского эстрадного певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас. Он пояснил, как артист отметил собственный день рождения. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пудовкин пояснил, что Витас не планирует устраивать празднование именно в саму дату. По его словам, он сейчас находится в семьей в горном районе Италии.
«Он в тишине, покое, без звонков, без телефонов и без концертов», — заметил продюсер.
Он не уточнил, когда певец вернется домой.
Ранее Сергей Пудовкин отреагировал на скандал с телеведущим Гариком Харламовым. Шоумен опубликовал в Instagram пошлый ролик с участием Витаса.