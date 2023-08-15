15 августа 2023, 17:03
Продюсер Пудовкин: состояние Лады Дэнс далеко от нормального
Продюсер Сергей Пудовкин в разговоре с RT рассказал о состоянии певицы Лады Дэнс, которая недавно попала в автомобильную аварию. По его словам, артистка чувствует себя неважно.
«Лада сейчас находится в таком состоянии после всех операций, ее состояние далеко от нормального — и физическое, и моральное», — сказал Пудовкин.
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Он отметил, что Дэнс пообещала после выхода из больницы разобраться со всеми хейтерами и провокаторами.
Адвокат Сергей Жорин уже подготовил заявление в полицию по подозрению на угрозу убийством, добавил представитель певицы.
ДТП
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