Продюсер Пригожин выступил за «Ласковый май» после высказываний Агутина и Лолиты

«Ласковый май» являлся культовой группой своего времени. Таким мнением поделился российский продюсер Иосиф Пригожин после критики Лолиты Милявской и Леонида Агутина. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Народ определяет востребованность того или иного исполнителя. Как можно критиковать то, что пользуется успехом у общества? Это означает критиковать общество», — рассказал Пригожин.

При этом для людей, которые вкладываются в музыкальные коллективы, первостепенную роль играет количество проданных билетов и популярность артистов. Он подчеркнул, что группа «Ласковый май» смогла занять лидирующую позицию по количеству сборов за последние 20 лет.

Пригожин отметил, что для своего времени группы являлась большим открытием. По его словам, многих музыкантов удивил тот факт, что исполнители смогли заработать настолько огромную популярность с простыми композициями.

«Критиковать можно сколько угодно., но факт остается фактом. Жалко Юру Шатунова», — заявил Пригожин.