Продюсер Пригожин предположил, сможет ли кто-то достойно спеть хиты Шатунова

Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение о том, кто из отечественных звезд сможет достойно исполнять хиты Юрия Шатунова. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По его словам, любой исполнитель сможет их перепеть, поскольку они давно стали классикой.

«Песни классических музыкантов или певцов исполнять могут все. Я не думаю, что есть какие-то сложности в исполнении песен Шатунова. Однако его произведения стали классикой российской поп-музыки. Их перепеть может кто угодно. В них нет ничего особенного. А назвать конкретное имя артиста я не могу. Кому по душе — пусть тот и исполняет», — сообщил Пригожин.

При этом продюсер уточнил, что кавер сложно исполнить также достойно, как оригинал песни.

«Главное, чтобы кавер прижился так же, как исполнение Шатунова. Дело в том, что оригинал заменить сложно. Там была душа музыканта. Именно эта душа мальчика из детского дома была передана и доведена до слушателей. Они прочувствовали эти песни именно от Шатунова. Смогут ли другие артисты исполнить их так же, как он, я не знаю», — резюмировал эксперт.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.