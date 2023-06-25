Знаменитости 25 июня 2023, 17:45 Продюсер Пригожин пожаловался на путаницу в фамилиях после мятежа ЧВК «Вагнер» Продюсер Пригожин пообещал взять фамилию жены после сравнения с владельцем ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Перейти на двойную фамилию пообещал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после шуток пользователей на его странице в социальной сети на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер». Об этом он заявил в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, он может присоединить фамилию своей супруги певицы Валерии к своей и стать похожим на Немировича-Данченко

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«Мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет?», — заявил продюсер.

В минувшую субботу, 24 июня, на фоне обострения ситуации вокруг мятежа частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в Сети появились мемы с портретом музыкального продюсера.

В комментарии «360» Иосиф Пригожин заявил, что картинки его не порадовали, так как его серьезно беспокоила вся ситуация. Но он отнесся к авторам мемов с пониманием.

«Подобные мемы снижали стресс и через юмор [люди] пытались выражать свое беспокойство. Именно так оно и выглядело», — заявил Пригожин.

Он признался, что хотел бы, чтобы вся слава доставалась его супруге, но так получилось, что он стал популярней, чем исполнительница.

Предприниматель Евгений Пригожин отменил «поход на Москву» частной военной компании «Вагнер» после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава союзной республики передал Пригожину гарантии прекращения уголовного дела и свободный выход в Белоруссию.