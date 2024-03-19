Знаменитости 19 марта 2024, 14:42 Продюсер Пригожин поддержал решение Леонтьева покинуть сцену

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru прокомментировал решение Валерия Леонтьева покинуть сцену и завершить карьеру. По его словам, всем артистам рано или поздно приходится сделать этот шаг.

Пригожин отметил, что Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям.

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«Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным», — сказал он.

Леонтьев поистине заслуживает звания народного артиста, добавил Пригожин.