Знаменитости 19 февраля 2024, 16:49 Продюсер Пригожин: «Новую Фабрику звезд» ждет большой успех

Читать 360tv в

Реалити-шоу «Новая фабрика звезд» выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Программу ждет большой успех благодаря формату и наставникам, сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с News.ru.

По его словам, Сергей Шнуров и Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» создадут очень мощные команды. Вместе с Региной Тодоренко в роли ведущей они сделают шоу грандиозным и успешным.

Реклама

«После „Новой Фабрики звезд“ у нас совершенно точно появятся новые звезды. Сама идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — все потрясающее», — отметил Пригожин.