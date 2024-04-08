Знаменитости 08 апреля 2024, 18:04 Продюсер Пригожин: авторских композиций становится все меньше

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На фоне бурного развития технологий искусственного интеллекта авторских композиций становится все меньше. Часто при создании песен музыканты обращаются к нейросетям, сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сегодня очень мало композиторов, которые сами пишут песни. Ежедневно выходит огромное количество релизов, однако большая часть композиций одинакова.

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«Искусственный интеллект должен помогать человеку. А вот просто заменить здорового человека, разум искусственным интеллектом — мы похороним человека как личность», — отметил Пригожин.