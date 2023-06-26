Знаменитости 26 июня 2023, 18:09 Продюсер певицы Валерии рассказал, на что бы потратил найденные полицейскими 4 млрд рублей в Петербурге Продюсер Валерии: я бы купил себе загородный дом и снял несколько клипов для жены

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Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с изданием «Газета.Ru» признался, что если бы деньги, которые нашли в Санкт-Петербурге, принадлежали ему, то он бы купил дом, снял несколько клипов для Валерии, а остальное потратил на благотворительность.

Ранее стало известно, неподалеку от предполагаемого офиса главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили автомобиль «Газель» с четырьмя миллиардами рублей.

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«Еще бы чуть-чуть оставил на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность. В том числе на нужды, связанные с определенными обстоятельствами», — сообщил продюсерИосиф Пригожин.

Что касается мемов и комментариев, которые пользователи соцсетей оставляют под постами продюсера, то Пригожин отметил, что относится к ним с юмором. Он также добавил, что менять свою фамилию не собирается.