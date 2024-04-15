15 апреля 2024, 16:09
Продюсер обвинил в смерти Кунгурова его жену
Продюсер Дворцов заявил, что в смерти певца Кунгурова виновата жена артиста
В смерти оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова может быть виновна его супруга Ирина Меледина. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Ира виновата в смерти Жени. Если бы она следила нормально за ним, потому что у него душевное состояние было максимально расшатано. Она знала прекрасно, что он состоял на учете в психдиспансере. Это частная клиника», — отметил Дворцов.
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Продюсер вспомнил, как почти за месяц до случившегося увидел нетрезвого Кунгурова на рабочем месте.
«На вечере дня рождения Александра Сергеевича Зацепина в Кремле, когда у нас была репетиция, он начал запинаться. Два раза режиссер его снимал с репетиций, он был поддатый», — пояснил он.
Дворцов добавил, что по окончании репетиции пришел в гримерку Кунгурова и заметил там бутылку коньяка.
Продюсер уточнил, что в тот вечер певец пожаловался ему, что разводится с супругой. При этом артист отмечал, что против расставания, но жена настаивала на расторжении брака.
Во время похорон Кунгурова его вдова сжимала в руках обручальное кольцо. Она заявила журналистам, что артист навсегда останется с ней в общих детях.
Евгений Кунгуров свел счеты с жизнью 8 апреля. Его тело нашли рядом с домом в Пресненском районе Москвы.
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