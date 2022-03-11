Продюсер Лавров возмутился поведением знаменитостей, которые критикуют спецоперацию

Продюсер Сергей Лавров возмущен поведение российских знаменитостей, которые высказались против спецоперации на Украине. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным сайта «Утро.ру», Лавров убежден, что «если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом». Также он уверен, что артисты, которые уехали за границу, быстро потеряют популярность.

«Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись», — считает продюсер.