Знаменитости 06 июля 2023, 18:59 Продюсер Лавров рассказал, сколько получает Аллегрова за выступление Продюсер Лавров заявил, что за выступление Аллегрова получает 10 миллионов рублей

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С началом СВО певица Ирина Аллегрова почти перестала выступать. Теперь ее может заставить это сделать только большой гонорар. Такой информацией поделился концертный промоутер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Продюсер рассказал, что ранее певица каждое лето отправлялась выступать на юг. Сейчас же в этом регионе не запланировано концертов артистки. При этом за выступления она просит большой гонорар — 9-10 миллионов рублей за 40-50 минутное выступление, написал сайт kp.ru.