Продюсер «Ласкового мая»: Валерий Леонтьев украл песню «Эльдорадо»

О песне и отношениях с композитором, аранжировщиком Юрием Чернавским и певцом Валерием Леонтьевым продюсер рассказал на личной странице в Instagram.

Разин обратил внимание на то, что композиция «Эльдорадо» вышла у него в альбоме. Спустя некоторое время, в 1997 году, Леонтьев исполнил ее. Артист получил права на песню у композитора.

«Леонтьев знал о том, что я ее купил, что вышел альбом, из-за этого он с ним (Чернавским. — ред.) не разговаривал пять лет. А потом берет и подло, как вор, перекупает ее у Чернавского. Это ли не воровство? Я называю это просто кидалово», — заметил Разин.

Он опубликовал фотографию с Чернавским и Леоньтевым и подписал, что на снимке они «еще друзья».

«Судиться ни с Чернавским, ни с Леонтьевым я не собираюсь, так как прошло уже тридцать лет. Но люди должны знать правду. Бог им судья», — заключил Разин.