Продюсер «Ласкового мая» раскрыл секрет своего радикального похудения

Разин также добавил, что меню для него составил диетолог, который раньше работал с Аллой Пугачевой. После такого сотрудничества певица пришла в идеальную форму.

«Есть можно все, что угодно. Но порционно — не более 200 граммов еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем», — рассказал Разин «КП — Северный Кавказ».

По словам продюсера, на такой диете все-таки придется себя ограничивать: отказаться от сладкого и алкоголя. А еще — раз в неделю устраивать разгрузочный день. Тогда результат будет заметен.

Главной мотивацией продюсер называет желание снова выступать с группой «Ласковый май», а для этого ему нужен хороших концертный вид. На достигнутом он не останавливается и собирается сбрасывать вес дальше.

Ранее Андрей Разин заявил, что права на песни «Ласкового мая» не принадлежат Юрию Шатунову. Между продюсером и певцом идут судебные тяжбы.