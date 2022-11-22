22 ноября 2022, 13:46
Продюсер «Крестного отца» Фредериксон скончался в США
Продюсер Грэй Фредериксон, известный по работе над фильмом «Крестный отец», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Hollywood Reporter.
О смерти продюсера рассказала его жена. Известно, что Фредериксон долгое время лечился от онкологического заболевания. Он скончался в США.
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Уточняется, что Фредериксон получил «Оскар» как один из продюсеров второй части трилогии «Крестный отец».
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