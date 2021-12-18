Продюсер Ким назвал неадекватными слова Волочковой о Большом театре

Российский продюсер Михаил Ким прокомментировал поведение балерины Анастасии Волочковой и ее слова о Большом театре. Она выступала в YouTube-программе «Бар в большом городе».

По данным издания StarHit, Волочкова раскритиковала сотрудников Большого театра, из которого скандально уволилась. Также досталось и комику Владимиру Бухарову за шутку про пьяную балерину.

«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне», — рассказала она.

Ким заявил, что поведение Волочковой было неадекватным. Он предположил, что артистка была «не в себе».

«Глядя на то, как она строит свою мысль, разговаривает, становится страшновато», — заключил Ким.

Ранее подписчики Волочковой раскритиковали ее туфли, которые балерина надела на светское мероприятие глянцевого журнала. Они заявили, что артистка как будто бы подбирала обувь из бабушкиного сундука.

«Такое ощущение, что не хватило на обувь денег», — написал один из подписчиков комментарий в Instagram.