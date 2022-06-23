Продюсер Юрия Шатунова рассказал, как певец помогал Оренбургскому детскому дому, в котором вырос

Продюсер Юрия Шатунова Сергей Кузнецов рассказал, что артист очень хорошо относился в Оренбургскому детскому дому, в котором вырос. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кузнецов отметил, что Шатунов очень любил директора учреждения. Он считал ее прекрасным человеком и также тепло отзывался о ее супруге, который научил его кататься на коньках и помог увлечься хоккеем.

Во взрослом возрасте Шатунов стремился всячески помогать детдому. Он регулярно отправлял туда деньги, организовывал для воспитанников катания на коньках и давал для них концерты.

«Он пел для ребят, пел вместе с ними. Все ребята, воспитатели, знали, в какой комнате когда-то жил Юра, на какой кровати он спал. В кабинете у Валентины Тазекеновой висел его портрет. Они очень активно общались», — рассказала бывшая сотрудница Оренбургского детдома.

Шатунов, известный по работе в группе «Ласковый май», скончался в возрасте 48 лет. У него случился обширный инфаркт.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — рассказал его пиар-менеджер.