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    01 октября 2021, 13:14

    Продюсер и режиссер Александр Баранов поздравил актрису Нину Усатову с 70-летием

    Оксана Лавнюженко

    В пятницу 1 октября советская и российская актриса Нина Усатова празднует 70-й день рождения. Свои поздравления народной артистке направил кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Баранов. Об этом написало РИА ФАН.

    Продюсер и режиссер Александр Баранов поздравил актрису Нину Усатову с 70-летием

    «Это родной человек. Абсолютно честный. Она никогда не будет заниматься интригами. Это здорово. Здоровья ей! Пусть живет до 100 лет. Кроме того, конечно же, работы. Преступление — оставлять таких людей без дела», — сообщил продюсер.

    Он также поделился впечатлениями от совместной работы с Усатовой. По его словам, на съемочной площадке она способна рассмешить любого. Баранов добавил, что все артисты относятся к ней с большим уважением.

    Часто Нина Николаевна, по слова режиссера, любит раздавать советы молодым артистам. Когда сцена получается хорошо, Баранов благодарит Усатову, а когда не очень, поясняет, что ничего менять не нужно. Также режиссер подчеркнул гениальность актрисы и воплощение в ней образа русской женщины.