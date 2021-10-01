Продюсер и режиссер Александр Баранов поздравил актрису Нину Усатову с 70-летием

В пятницу 1 октября советская и российская актриса Нина Усатова празднует 70-й день рождения. Свои поздравления народной артистке направил кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Баранов. Об этом написало РИА ФАН.

«Это родной человек. Абсолютно честный. Она никогда не будет заниматься интригами. Это здорово. Здоровья ей! Пусть живет до 100 лет. Кроме того, конечно же, работы. Преступление — оставлять таких людей без дела», — сообщил продюсер.

Он также поделился впечатлениями от совместной работы с Усатовой. По его словам, на съемочной площадке она способна рассмешить любого. Баранов добавил, что все артисты относятся к ней с большим уважением.

Часто Нина Николаевна, по слова режиссера, любит раздавать советы молодым артистам. Когда сцена получается хорошо, Баранов благодарит Усатову, а когда не очень, поясняет, что ничего менять не нужно. Также режиссер подчеркнул гениальность актрисы и воплощение в ней образа русской женщины.