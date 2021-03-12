Продюсер «Холостяка» рассказал о новом сезоне с Тимати

Новый сезон шоу «Холостяк» начнется 14 марта на ТНТ. Его героем будет рэпер Тимати. Об этом сообщил телеканал Pitеr.TV.

Продюсер программы Армен Оганян рассказал некоторые подробности нового сезона. Он рассказал, что сомнения в правильном выборе героя окончательно ушли после того, как на сайте вырос приток анкет-заявок.

Оганян уточнил, что обычно герой видит девушек на съемной площадке впервые, но с Тимати было немного по-другому. Он сам пригласил на шоу некоторых участниц.

Оганян добавил, что в шоу будут новые правила, о которых раньше рассказывал сам Тимати. Участницы будут получать не только красные розы, но и черные белые и даже золотые.

«Рассказать сейчас значения роз разного цвета — это как описать правила керлинга, не показывая саму игру. Но самое важное, что ценность этих роз оценят девушки внутри проекта», — уточнил продюсер.

Он отметил, что это не единственные нововведения, но все рассказывать отказался, чтобы не портить интригу. Оганян лишь уточнил, что Тимати будет приходить к участницам на виллу каждую неделю, чтобы пообщаться с ними.