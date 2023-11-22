Знаменитости 22 ноября 2023, 14:01 Продюсер Фадеев: успех песни «Мой мармеладный» доказывает любовь к русской культуре

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Песня Кати Лель «Мой мармеладный», выпущенная почти 20 лет назад, вошла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam. Блогеры активно снимают ролики под хит. Свое мнение по этому поводу высказал продюсер Максим Фадеев, сообщил «Взгляд».

По словам знаменитости, данная ситуация доказывает, что люди не хотят отмены русской культуры. Популярность трека демонстрирует любовь к наследию России, считает Фадеев.