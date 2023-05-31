Знаменитости 31 мая 2023, 16:28 Продюсер Евгений Морозов рассказал, на чем сейчас зарабатывает Волочкова Продюсер: Волочкова умеет привлекать региональных спонсоров

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Продюсер и руководитель компании РУ.КОНЦЕРТ Евгений Морозов в разговоре с изданием kp.ru рассказал, на чем сейчас зарабатывает балерина Анастасия Волочкова.

Ранее сама артистка в СМИ сообщила, что владеет большим количеством недвижимости. Все ее владения оцениваются более чем в 244 миллионов рублей.

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По словам Мороза, тот проект, который сейчас ведет Волочкова, довольно нерентабельный.

«Все говорят, мол, Настя зарабатывает на своем спектакле „Балерина в зазеркалье цирка“, где, помимо танцоров, участвуют и дети. Но, поверьте, это нерентабельный проект», — сообщил продюсер.

Он добавил, что валовый сбор на спектакль Волочковой составляет максимум 170 тысяч рублей, а себестоимость одного спектакля — 350 тысяч рублей. Причем продюсер отметил умение балерины договариваться со спонсорами среди олигархов.