Знаменитости 12 февраля 2024, 18:22 Продюсер Бурлаков: в России до сих пор не хватает хороших продюсеров

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В отечественной музыкальной индустрии до сих пор наблюдается недостаток хороших продюсеров. Такое мнение выразил продюсер Леонид Бурлаков, известный работой с группами «Мумий Тролль» и «Братья Грим», передал «Сноб».

По его словам, сейчас есть масса отличных исполнителей, но их материал очень часто сырой. При этом Бурлаков частично согласился с мнением о том, что талант всегда себе пробьет путь — с продюсером или без.

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«Земфира*, конечно, состоялась бы и без меня: ее жажда жизни, творчества и реализации гораздо больше, чем у всех нас, вместе взятых. И она никогда не остановится в развитии. У Лагутенко бы точно ничего не получилось», — отметил Бурлаков.

*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.