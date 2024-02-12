12 февраля 2024, 18:22
Продюсер Бурлаков: в России до сих пор не хватает хороших продюсеров
В отечественной музыкальной индустрии до сих пор наблюдается недостаток хороших продюсеров. Такое мнение выразил продюсер Леонид Бурлаков, известный работой с группами «Мумий Тролль» и «Братья Грим», передал «Сноб».
По его словам, сейчас есть масса отличных исполнителей, но их материал очень часто сырой. При этом Бурлаков частично согласился с мнением о том, что талант всегда себе пробьет путь — с продюсером или без.
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«Земфира*, конечно, состоялась бы и без меня: ее жажда жизни, творчества и реализации гораздо больше, чем у всех нас, вместе взятых. И она никогда не остановится в развитии. У Лагутенко бы точно ничего не получилось», — отметил Бурлаков.
*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Музыка
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