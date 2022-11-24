24 ноября 2022, 15:36
Продюсер Ашуров перечислил самых востребованных артистов в России
Продюсер Ашуров: россияне будут приглашать на Новый год Агутина, Киркорова и Лазарева
Известный продюсер Дмитрий Ашуров перечислил наиболее востребованных исполнителей, которых из года в год приглашают россияне на свои новогодние корпоративы. Об этом написало ИА Nation News.
По словам Дмитрия Ашурова, частные организации обычно каждый год приглашают одних и тех же артистов. Наиболее востребованными являются Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина.
Реклама
“У этих артистов есть насыщенный репертуар, есть старые песни, которые остались в памяти людей на года», — добавил продюсер.
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама