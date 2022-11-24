Знаменитости 24 ноября 2022, 15:36 Продюсер Ашуров перечислил самых востребованных артистов в России Продюсер Ашуров: россияне будут приглашать на Новый год Агутина, Киркорова и Лазарева

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Известный продюсер Дмитрий Ашуров перечислил наиболее востребованных исполнителей, которых из года в год приглашают россияне на свои новогодние корпоративы. Об этом написало ИА Nation News.

По словам Дмитрия Ашурова, частные организации обычно каждый год приглашают одних и тех же артистов. Наиболее востребованными являются Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина.

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“У этих артистов есть насыщенный репертуар, есть старые песни, которые остались в памяти людей на года», — добавил продюсер.

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