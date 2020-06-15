«Продают страдания» — Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Об этом Шукшина написала в своем Instagram.
«Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает <…>и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю», — заявила Шукшина.
Она считает, что произошедшая трагедия «вскрыла нарыв всего общества», заключающийся в отсутствии нравственных правил и национальной идеи. Шукшина также возмутилась реакцией на видео-извинение Ефремова.
«Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — написала артистка.
По мнению актрисы, Ефремов будет винить себя до конца своих дней. Она призвала семью Захаровых принять извинения и деньги от артиста.
«Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…» — добавила актриса.
По данным ТАСС, коллега Ефремова, Сергей Гармаш может встретиться с родственниками погибшего от имени Михаила Ефремова.
«Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш. Возможно, в ближайшем будущем состоится встреча», — сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
Вечером 8 июня джип Ефремова врезался в газель. В результате водитель грузового автомобиля скончался в реанимации от полученных травм. Результаты медицинского освидетельствования показали, что актер был пьян. На него завели два уголовных дела. До 9 августа он находится под домашним арестом.