Актриса и телеведущая Мария Шукшина раскритиковала решение родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова прийти на телевидение. Она заявила, что не верит в правдивость их страданий.

Об этом Шукшина написала в своем Instagram.

«Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает <…>и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю», — заявила Шукшина.

Она считает, что произошедшая трагедия «вскрыла нарыв всего общества», заключающийся в отсутствии нравственных правил и национальной идеи. Шукшина также возмутилась реакцией на видео-извинение Ефремова.

«Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — написала артистка.

По мнению актрисы, Ефремов будет винить себя до конца своих дней. Она призвала семью Захаровых принять извинения и деньги от артиста.

«Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…» — добавила актриса.

По данным ТАСС, коллега Ефремова, Сергей Гармаш может встретиться с родственниками погибшего от имени Михаила Ефремова.

«Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш. Возможно, в ближайшем будущем состоится встреча», — сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Вечером 8 июня джип Ефремова врезался в газель. В результате водитель грузового автомобиля скончался в реанимации от полученных травм. Результаты медицинского освидетельствования показали, что актер был пьян. На него завели два уголовных дела. До 9 августа он находится под домашним арестом.