Проблемы со здоровьем Верки Сердючки опроверг продюсер артиста

Официальный представитель Верки Сердючки Юрий Никитин заявил, что его слова о том, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем являются вырванными из контекста. Об этом он заявил «Газете.ru».

«У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально», — отметил Юрий Никитин.

Ранее же Юрий Никитин в эфире телепрограммы «Зірковий шлях» заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Данилко. Тогда он подчеркнул, что группа врачей трудится над выздоровлением звезды. Также он добавлял, что артист с 2007 года боролся с состоянием затяжной депрессии.