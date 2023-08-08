Знаменитости 08 августа 2023, 22:36 Проблемы с речью начались у Лады Дэнс после ДТП — СМИ Mash: у певицы Лады Дэнс из-за внутримозговой гематомы начались проблемы с речью РИА «Новости»

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Врачи диагностировали у певицы Лады Дэнс внутримозговую гематому. Из-за нее у артистки начались проблемы с речью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Лада Дэнс попала в аварию 5 августа на трассе в Подольске. После несчастного случая певицу доставили в частную клинику. Во вторник, 8 августа, директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что артистка стала чувствовать себя хуже. Минувшей ночью ей сделали вторую операцию на лице, после чего и началось ухудшение.

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По данным Mash, информация о VIP-такси, в котором якобы ехала Лада Дэнс, и о Bentley, с которым произошло столкновение, не соответствует действительности. Изданию стало известно, что это была «обычная поездка на такси»: артистка ехала на Volkswagen Polo. Ее водитель не смог увернуться от аварии, которая произошла впереди, и врезался в стоящий Opel Zafira, а затем авто вылетело в кювет.

Кроме этого, источник канала рассказал, что в авто также ехали еще две пассажирки. Все они, включая водителя, получили серьезные травмы.