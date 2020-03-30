Проблемы с бизнесом начались у Анны Седоковой

В России знаменитость не только выступает на концертах, но и руководит малым бизнесом. Седокова продает брендовую одежду. Однако пандемия негативно отразилась на ее успехе.

Своим мнением о происходящем звезда поделилась на личной странице в Instagram. По ее мнению, существующая реальность — «полный аут».

Экс-солистка «ВИА Гры» уточнила, что не может попрощаться со своей «удивительной командой» так, как это делают в крупных международных организациях.

Артистка обратила внимание и на то, что ее концерты отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам певицы, для многих сейчас наступил период переосмысления ценностей, но ситуация в ближайшее время должна измениться в лучшую сторону.

«Мы станем сильнее. Мы найдем вакцину. Мы победим всех. Главное вместе», — подчеркнула Седокова.