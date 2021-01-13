«Проблем с сердцем не было». Коллега вспомнил о работе с умершим Дмитрием Гусевым

У актера Дмитрия Гусева не было проблем сердцем — за три года съемок сериала никто не замечал никаких приступов. Об этом «360» рассказал его друг и коллега по сериалу «Скорая помощь» Александр Тютин.

Он отметил, что Дмитрий был замечательным человеком. Актер уточнил, что за время съемок начал общаться с ним не просто как с коллегой по работе, а как с другом, поэтому новость о его смерти буквально ошарашила.

«Я сейчас в шоке, ошарашен. Человеком он был замечательным и артистом замечательным. Мне всегда очень нравилось, что он разный во всех ролях», — сказал он.

Плохо не становилось. „Скорую помощь“ три года снимали, и тогда ни разу не жаловался вроде бы. Ну, может быть, просто я не замечал, мы не каждый день встречались. Может, просто не попадал на такие моменты

Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым с собственной машине на проезжей части. Источник в экстренных службах сообщил «360», что он был за рулем, когда у него остановилось сердце. После этого машина столкнулась с препятствием. Однако официальной причины смерти пока нет. Смерть актера подтвердила его агент.

Дмитрий Гусев за свою карьеру снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Больше всего он известен благодаря ролям в «Скорой помощи», «Глухаре» и «Методе».