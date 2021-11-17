Муж Скабеевой раскритиковал Диброва за слова про зрителей-идиотов

Депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов раскритиковал Дмитрия Диброва за его высказывание про телезрителей-идиотов. Он отметил, что ведущему стоит сперва думать, что он говорит, а только потом выносить это на публику.

Об этом Попов заявил газете «Взгляд».

«У нас в России прекрасная телеаудитория. Просто человеку надо в зеркало посмотреть, немного подумать о том, что он говорит, а потом уже выносить на публику какие-то высказывания, связанные то ли с плохим настроением, то ли с тем, что у него уже что-то там не получается. Прекрасные люди в России живут, смотрят телевизор», — отметил он.

Попов также подчеркнул, что люди, которые смотрят телевидение в России, разных возрастов. Информация о том, что подавляющее большинство зрителей является людьми старшего возраста давно не соответствует действительности. Сейчас телезрители молодеют, и разделять теле- и интернет-аудиторию сложно, потому что многие передачи из эфира показывают на других платформах.

Он подчеркнул, что считает высказывание Диброва глупостью, которая абсолютно не связана с реальностью.

«Существуют ясные и конкретные статистические данные по поводу телевизионной аудитории, и они вдохновляют на дальнейшую работу, мягко скажем», — заключил он.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров в одном из интервью заявил, что на сегодняшний день 80% всех телезрителей в России — идиоты. Он отметил, что поговорить о чем-то можно только с оставшимися 20% зрителей. По мнению Диброва, «мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х».